Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi – 19 dicembre

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ledeidiin edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello SportLa Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principaliin Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LiaQuartapelle : Da agosto i talebani hanno compiuto almeno 72 uccisioni extragiudiziali di persone legate al precedente governo o a… - Calcio_Casteddu : ?? Buona domenica dalla nostra redazione ?? Il giorno dopo #CagliariUdinese ?? A voi la #rassegnastampa sportiva - CalcioNews24 : Le prime pagine dei quotidiani sportivi ?? - LazioNews_24 : Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 19 dicembre - Profilo3Marco : RT @giuslit: Quando un argomento da solo occupa almeno le prime quattro pagine del Corriere della Sera, capisci subito che è in corso uno “… -

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine

Il Post

... verificare gli effetti sulla campagna vaccinale alla luce delledue settimane di utilizzo ... I Paesi Bassi, come raccontiamo in queste, da oggi è in lockdown fino a metà gennaio. In Italia ...Molte persone si sentono offese dal suo titolo, evidentemente senza averlo letto perché, fin dalle, egli rivela che la frase non era sua. Citava un impeccabile progressista, HG Wells, il ...“Eccoci!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “La Juve batte due colpi nella corsa Champions e stende il Bologna al Dall’Ara con i gol di Morata e Cuadrado. In attesa del matc ...La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi naziona ...