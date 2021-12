Le coppie separate potrebbero ricevere solo il 50% dell’assegno unico (Di domenica 19 dicembre 2021) ROMA – . È l’allarme che viene lanciato dal presidente dell’Inps. Pasquale Tridico. Tutto nasce dal fatto che, secondo l’Istituto nazionale di previdenza sociale, molte persone non presenteranno l’Isee, cioè l’Indicatore della situazione economica equivalente, accontentandosi di conseguenza della cifra minima di 50 euro, quando invece L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Approvato l’assegno unico per i figli, ecco tutto ciò che c’è da sapere Assegno al Nucleo Familiare: adeguamento 2018/2019 dei livelli di reddito, chi può richiederlo Assegni familiari 2018, dal 1 luglio si presenta la richiesta Assegni familiari oggetto di scontro tra Lega e M5S Prestazioni a sostegno del reddito a senza fissa dimora Assegno temporaneo figli nel decreto legge genitorialità Leggi su webmagazine24 (Di domenica 19 dicembre 2021) ROMA – . È l’allarme che viene lanciato dal presidente dell’Inps. Pasquale Tridico. Tutto nasce dal fatto che, secondo l’Istituto nazionale di previdenza sociale, molte persone non presenteranno l’Isee, cioè l’Indicatore della situazione economica equivalente, accontentandosi di conseguenza della cifra minima di 50 euro, quando invece L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Approvato l’assegnoper i figli, ecco tutto ciò che c’è da sapere Assegno al Nucleo Familiare: adeguamento 2018/2019 dei livelli di reddito, chi può richiederlo Assegni familiari 2018, dal 1 luglio si presenta la richiesta Assegni familiari oggetto di scontro tra Lega e M5S Prestazioni a sostegno del reddito a senza fissa dimora Assegno temporaneo figli nel decreto legge genitorialità

