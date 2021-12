Le associazioni del turismo: Penisola sorrentina ancora senza un piano di marketing territoriale per il 2022 (Di domenica 19 dicembre 2021) I rappresentanti di numerose associazioni della filiera turistica della Penisola sorrentina hanno chiesto un incontro urgente all’assessore regionale al turismo Casucci per affrontare il programma di marketing territoriale per il 2022. “Ad oggi purtroppo tutte le proposte presentate negli ultimi due anni non sono state prese in considerazione negli incontri dei Tavoli Settoriali costituiti dall’assessorato mentre altri territori come la Sicilia, il Piemonte, la Puglia, l’Umbria hanno e stanno portando avanti una intensa ed efficace strategia di marketing che sta ottenendo risultati molto efficaci”. A rilevarlo in una nota inviata ai media sono Sergio Fedele (Atex Campania), Franco Cappiello (Aicast Macroarea Penisola ... Leggi su ildenaro (Di domenica 19 dicembre 2021) I rappresentanti di numerosedella filiera turistica dellahanno chiesto un incontro urgente all’assessore regionale alCasucci per affrontare il programma diper il. “Ad oggi purtroppo tutte le proposte presentate negli ultimi due anni non sono state prese in considerazione negli incontri dei Tavoli Settoriali costituiti dall’assessorato mentre altri territori come la Sicilia, il Piemonte, la Puglia, l’Umbria hanno e stanno portando avanti una intensa ed efficace strategia diche sta ottenendo risultati molto efficaci”. A rilevarlo in una nota inviata ai media sono Sergio Fedele (Atex Campania), Franco Cappiello (Aicast Macroarea...

