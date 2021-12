(Di domenica 19 dicembre 2021) Una passione per lasbocciata sin da bambina, da quando, muovendo ancora i primi passi nella sua casa natale, a Reggio Calabria, fissava lo specchio attratta dai colori degli abitini che ...

L'avvocato di Gucci col cuore a Messina: la calabrese Laura Pellicanò tra toga e moda . L'di...... invece, dietro ogni attività di è necessario un serio approfondimento giuridico che ... Ed il mondo della moda è estremamente variegato per un: "Basti pensare che ogni app, ogni lancio, ...Laura Pellicanò aveva un sogno nel cassetto: unire toga e moda. Nata a Reggio Calabria, è uno dei legali di Gucci e se le chiedi di dove si sente risponde: "Non ho alcun dubbio, io sono messinese".Una passione per la moda sbocciata sin da bambina, da quando, muovendo ancora i primi passi nella sua casa natale, a Reggio Calabria, fissava lo specchio ...