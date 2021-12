Lavoro: Moretto (Iv), 'soluzioni immediate per Speedline' (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Non posso essere fisicamente presente ma seguo e partecipo a distanza alla manifestazione per Speedline oggi a Santa Maria di Sala nel veneziano". Lo dichiara Sara Moretto, capogruppo di Italia Viva in Commissione Attività produttive della Camera. "L'azienda è la seconda della Città metropolitana per grandezza dopo Fincantieri e gli oltre 600 lavoratori non possono essere abbandonati. Vedere oggi dipendenti, sigle sindacali e politica unita sfilare tutti insieme in corteo è un ulteriore bel segno dopo l'apertura di venerdì dell'azienda che ha accettato di valutare lo stop alla chiusura. Vanno messe in campo soluzioni specifiche ed immediate per questo stabilimento. Accanto a ciò ovviamente va affrontato il tema più ampio delle delocalizzazioni, che non si frenano con una norma ma con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Non posso essere fisicamente presente ma seguo e partecipo a distanza alla manifestazione peroggi a Santa Maria di Sala nel veneziano". Lo dichiara Sara, capogruppo di Italia Viva in Commissione Attività produttive della Camera. "L'azienda è la seconda della Città metropolitana per grandezza dopo Fincantieri e gli oltre 600 lavoratori non possono essere abbandonati. Vedere oggi dipendenti, sigle sindacali e politica unita sfilare tutti insieme in corteo è un ulteriore bel segno dopo l'apertura di venerdì dell'azienda che ha accettato di valutare lo stop alla chiusura. Vanno messe in campospecifiche edper questo stabilimento. Accanto a ciò ovviamente va affrontato il tema più ampio delle delocalizzazioni, che non si frenano con una norma ma con ...

Advertising

nyota_james : @ipratese @Pennacchiiiii Dlin dlon 'Chi è?' 'Signora siamo qua per il vaccino' 'Segnora no casa' 'Signora non è un… - danieledv79 : RT @sara_moretto: Oggi sono intervenuta in Commissione Lavoro della Camera per chiedere al Governo di mettere in campo misure straordinarie… - sara_moretto : Oggi sono intervenuta in Commissione Lavoro della Camera per chiedere al Governo di mettere in campo misure straord… -