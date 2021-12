L’amb Talò spiega l’approccio italiano al nuovo Concetto strategico Nato

Leggi su formiche

(Di domenica 19 dicembre 2021) A giugno si terrà a Madrid un verticefondamentale, in cui dovrà essere approvato un. Formiche.net ne ha parlato conasciatore Francesco Maria, rappresentante permanente d’Italia presso il Consiglio atlantico a Bruxelles. Perché si è reso necessario un? Si tratta di un appuntamento nient’affatto banale: a livello gerarchico, all’intento dell’Alleanza ilè secondo soltanto al Trattato di Washington. L’ultimo è datato 2010. Da allora molte cose sono cambiate: si parlava ancora di Russia come partner, la Cina veniva pressoché ignorata, vivevamo in un contesto militare con tre soli domini operativi: terra, mare e ...