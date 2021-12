L’AIA ammette l’errore arbitrale in Atalanta-Roma: Nasca e Irrati tremano! (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo il gol del 2-2 annullato a Palomino per fuorigioco in occasione di Atalanta-Roma del 18 dicembre, L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha ammesso l’errore compiuto dalla squadra arbitrale. Subito dopo la fine del match, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, L’AIA ha spiegato tramite un delegato quanto accaduto: il VAR, Luigi Nasca, avrebbe dovuto far prendere la decisione finale al direttore di gara che, a sua volta, avrebbe valutato se il fuorigioco del giocatore atalantino su tocco di Cristante fosse stato attivo o passivo. Serie AEnnesimo errore arbitrale commesso in Serie A. Nasca e Irrati rischiano la sospensione. Ludovica Mauro Leggi su rompipallone (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo il gol del 2-2 annullato a Palomino per fuorigioco in occasione didel 18 dicembre,(Associazione Italiana Arbitri) ha ammessocompiuto dalla squadra. Subito dopo la fine del match, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport,ha spiegato tramite un delegato quanto accaduto: il VAR, Luigi, avrebbe dovuto far prendere la decisione finale al direttore di gara che, a sua volta, avrebbe valutato se il fuorigioco del giocatore atalantino su tocco di Cristante fosse stato attivo o passivo. Serie AEnnesimo errorecommesso in Serie A.rischiano la sospensione. Ludovica Mauro

