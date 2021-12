La Vita in diretta torna martedì. Finisce la quarantena di Alberto Matano (Di domenica 19 dicembre 2021) Alberto Matano, Mara Venier La “quarantena” di Alberto Matano sta per finire. Il conduttore, attualmente in auto-isolamento dopo un contatto indiretto con un positivo al Covid, tornerà regolarmente alla guida de La Vita in diretta da martedì 21 dicembre. Lo ha annunciato lui stesso, intervenendo nell’odierno segmento di Domenica In dedicato a Ballando con le Stelle. Proprio nella finalissima del dance show di Rai1, tenutasi ieri sera, il giornalista non era apparso in studio nella sua postazione di opinionista. E il motivo era stato spiegato in diretta. Collegandosi da casa, il conduttore aveva precisato di essersi sottoposto a una “quarantena” in via precauzionale. I test effettuati nelle ultime ore hanno però ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 19 dicembre 2021), Mara Venier La “” dista per finire. Il conduttore, attualmente in auto-isolamento dopo un contatto indiretto con un positivo al Covid, tornerà regolarmente alla guida de Lainda21 dicembre. Lo ha annunciato lui stesso, intervenendo nell’odierno segmento di Domenica In dedicato a Ballando con le Stelle. Proprio nella finalissima del dance show di Rai1, tenutasi ieri sera, il giornalista non era apparso in studio nella sua postazione di opinionista. E il motivo era stato spiegato in. Collegandosi da casa, il conduttore aveva precisato di essersi sottoposto a una “” in via precauzionale. I test effettuati nelle ultime ore hanno però ...

