La truffa dell' iPhone | ordinato online ma i venditori incassano e fanno sparire ogni contatto

(Di domenica 19 dicembre 2021) FERMO - Cinquecento euro incassati per unmai consegnato. Non si fermano le truffe, ma neanche l'impegnoe forze'ordine per individuare i responsabili. Protagonisti'...

Advertising

reportrai3 : La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo da 600mila euro a carico di alcune sigle sindac… - fattoquotidiano : Sequestro da oltre 600mila euro a sigle lombarde della Cisl: “Truffa ai danni dell’Inps” - fffitalia : ??I politici dell'UE hanno trovato una nuova straordinaria truffa per apparire 'verdi'. Ma noi non abbiamo tempo per… - GiovanniGiuli : RT @Davide64662104: “Secondo i giudici del tribunale di Locri, il piddino Lucano, nascondeva invece un’associazione a delinquere responsabi… - mapiele : RT @Davide64662104: “Secondo i giudici del tribunale di Locri, il piddino Lucano, nascondeva invece un’associazione a delinquere responsabi… -

Ultime Notizie dalla rete : truffa dell

La Stampa

Protagonisti'indagine, stavolta, sono stati i carabinieri di Porto San Giorgio, capaci di risalire ai responsabili del raggiro ai danni di una donna. Larisale ad ottobre, quando l'...Alla fine comunque, con l'aiuto della detective Lorna Cole, che aspetta un bambino da Riggs e'... La tattica di Nicky Spurgeon, un genio della, consiste nel far vedere agli altri quello che ...FERMO - Cinquecento euro incassati per un iPhone mai consegnato. Non si fermano le truffe online, ma neanche l’impegno delle forze dell’ordine per individuare i responsabili.E invece l'impegno per l'innovazione degli ultimi anni , sottolinea il presidente dell'Istituto, Pasquale Tridico, ha portato oggi a un riconoscimento internazionale importante . È stato ...