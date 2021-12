La transizione green spacca l’Europa, il Consiglio Ue non trova l’accordo sull’energia (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Consiglio Ue non ha ancora trovato la quadra sul dossier energia. Dopo il rinvio di ottobre anche questa settimana i leader dei 27 Paesi dell’Ue non sono riusciti a trovare un punto di incontro sul capitolo relativo al caro energia e alle misure necessarie per assicurare la transizione verde. Sistema ETS – quello alla base del mercato delle emissioni – e tassonomia i nodi della discordia dove gli schieramenti si sono mostrati ben lontani dal trovare una soluzione. Sul primo punto, i Paesi dell’Est, con la Polonia che guida il gruppo, accusano il sistema di essere non solo soggetto a speculazioni eccessive, ma anche di creare difficoltà improprie al sistema economico, specie nella prospettiva degli interventi che dovranno essere fatti per la lotta ai cambiamenti climatici, mentre Francia e Spagna ... Leggi su quifinanza (Di domenica 19 dicembre 2021) IlUe non ha ancorato la quadra sul dossier energia. Dopo il rinvio di ottobre anche questa settimana i leader dei 27 Paesi dell’Ue non sono riusciti are un punto di incontro sul capitolo relativo al caro energia e alle misure necessarie per assicurare laverde. Sistema ETS – quello alla base del mercato delle emissioni – e tassonomia i nodi della discordia dove gli schieramenti si sono mostrati ben lontani dalre una soluzione. Sul primo punto, i Paesi dell’Est, con la Polonia che guida il gruppo, accusano il sistema di essere non solo soggetto a speculazioni eccessive, ma anche di creare difficoltà improprie al sistema economico, specie nella prospettiva degli interventi che dovranno essere fatti per la lotta ai cambiamenti climatici, mentre Francia e Spagna ...

La transizione green spacca l'Europa, il Consiglio Ue non trova l'accordo sull'energia

