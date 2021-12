La terza giornata culturale araba all’insegna degli Accordi di Abramo (Di domenica 19 dicembre 2021) Si è svolta all’insegna degli Accordi di Abramo e del dialogo la terza giornata culturale araba organizzata nel fine settimana dall’associazione ItaliArabi a Roma. L’evento, che ha visto la partecipazione di giornalisti, studiosi e esperti del mondo arabo, si è svolta nella sala delle conferenze del Centro islamico culturale d’Italia, noto come la Grande moschea di Roma, nell’ambito delle iniziative di carattere culturale promosse dal suo segretario generale, Abdellah Redouane. A presiedere i lavori è stata la giornalista del gruppo Gedi, Karima Moual, affiancata dal presidente dell’associazione ItaliArabi, il cardiologo di origini yemenite ma romano di adozione Hassan Sabri. La manifestazione è iniziata con le note ... Leggi su formiche (Di domenica 19 dicembre 2021) Si è svoltadie del dialogo laorganizzata nel fine settimana dall’associazione ItaliArabi a Roma. L’evento, che ha visto la partecipazione di giornalisti, studiosi e esperti del mondo arabo, si è svolta nella sala delle conferenze del Centro islamicod’Italia, noto come la Grande moschea di Roma, nell’ambito delle iniziative di caratterepromosse dal suo segretario generale, Abdellah Redouane. A presiedere i lavori è stata la giornalista del gruppo Gedi, Karima Moual, affiancata dal presidente dell’associazione ItaliArabi, il cardiologo di origini yemenite ma romano di adozione Hassan Sabri. La manifestazione è iniziata con le note ...

