La sfida della complessità e il senso del lavoro (Di domenica 19 dicembre 2021) L’anno che si sta concludendo ha rappresentato per molti un momento importante di riflessione rispetto al proprio lavoro. Assorbito il primo impatto della pandemia, il cambiamento non solo dei contesti lavorativi, ma anche di quelli sociali e domestici ha talora suggerito, tal’altra imposto un modo nuovo di guardare alla propria professione e a volte anche alla propria vita. Per offrire ulteriore spunto di riflessione e rilanciare il dibattito sul tema, pubblichiamo un estratto di “Brave New Work - Viaggio alla ricerca del senso del lavoro”, il nuovo libro del nostro blogger Riccardo Maggiolo . Noi esseri umani del XXI secolo abbiamo strumenti potentissimi ma ci sentiamo deboli. Infinite informazioni, ma ci pare di non sapere nulla. Siamo in contatto con migliaia di persone, ma ci sentiamo soli. Modifichiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021) L’anno che si sta concludendo ha rappresentato per molti un momento importante di riflessione rispetto al proprio. Assorbito il primo impattopandemia, il cambiamento non solo dei contesti lavorativi, ma anche di quelli sociali e domestici ha talora suggerito, tal’altra imposto un modo nuovo di guardare alla propria professione e a volte anche alla propria vita. Per offrire ulteriore spunto di riflessione e rilanciare il dibattito sul tema, pubblichiamo un estratto di “Brave New Work - Viaggio alla ricerca deldel”, il nuovo libro del nostro blogger Riccardo Maggiolo . Noi esseri umani del XXI secolo abbiamo strumenti potentissimi ma ci sentiamo deboli. Infinite informazioni, ma ci pare di non sapere nulla. Siamo in contatto con migliaia di persone, ma ci sentiamo soli. Modifichiamo ...

