La protesta dei sanitari no-vax che interrompe l’assemblea dell’Ordine dei Medici a Roma (Di domenica 19 dicembre 2021) Insulti e spintoni questa mattina durante l’assemblea dell’Ordine dei Medici a Roma. Una quarantina di sanitari no-vax ha protestato durante l’incontro, che si stava svolgendo all’hotel Villa Palace, contro l’obbligatorietà del vaccino e la sospensione dei sanitari non vaccinati, che viene fatta su segnalazione delle Asl. l’assemblea è stata sospesa dopo l’intervento delle forze dell’Ordine. “Questa mattina nella Capitale è stata interrotta l’assemblea dell’Ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che avrebbe dovuto approvare il bilancio preventivo 2022. Una quarantina di Medici hanno manifestato il loro dissenso accusando il ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Insulti e spintoni questa mattina durantedei. Una quarantina dino-vax hato durante l’incontro, che si stava svolgendo all’hotel Villa Palace, contro l’obbligatorietà del vaccino e la sospensione deinon vaccinati, che viene fatta su segnalazione delle Asl.è stata sospesa dopo l’intervento delle forze. “Questa mattina nella Capitale è stata interrottaprovinciale dideiChirurghi e Odontoiatri che avrebbe dovuto approvare il bilancio preventivo 2022. Una quarantina dihanno manifestato il loro dissenso accusando il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | La protesta dei sanitari No vax all'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma #ANSA - I_AM_IM_ : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | La protesta dei sanitari No vax all'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma #ANSA - Salvato27591666 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | La protesta dei sanitari No vax all'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma #ANSA - CaloreGiacomo : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | La protesta dei sanitari No vax all'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma #ANSA - dar_casartelli : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | La protesta dei sanitari No vax all'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma #ANSA -