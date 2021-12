La previsione di Romani Prodi: “Berlusconi presidente della Repubblica? Sono sicuro che non ce la farà” (Di domenica 19 dicembre 2021) “Berlusconi teme di finire come me (per la corsa al Quirinale ndr)? Questa dichiarazione mi ha lasciato indifferente, Sono sicuro che non riuscirà a diventare presidente della Repubblica.” Così Romano Prodi a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica di Milano, sulla possibilità che il leader di Forza Italia venga eletto al Colle. Berlusconi AL QUIRINALE? NO, GRAZIE – FIRMA LA PETIZIONE DE IL FATTO QUOTIDIANO L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) “teme di finire come me (per la corsa al Quirinale ndr)? Questa dichiarazione mi ha lasciato indifferente,che non riuscirà a diventare.” Così Romanoa margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica di Milano, sulla possibilità che il leader di Forza Italia venga eletto al Colle.AL QUIRINALE? NO, GRAZIE – FIRMA LA PETIZIONE DE IL FATTO QUOTIDIANO L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

