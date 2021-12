La Polizia di Stato porge un messaggio di augurio e di speranza a tutti i cittadini per il nuovo anno (Di domenica 19 dicembre 2021) La Polizia di Stato con queste immagini vuole porgere un messaggio di augurio e di speranza a tutti i cittadini per il nuovo anno. Nel filmato, i poliziotti decorano l’albero di natale insieme ai bambini e, idealmente, a tutti coloro con i quali durante l’anno sono state condivise esperienze di lavoro e prossimità. Sull’albero una Leggi su periodicodaily (Di domenica 19 dicembre 2021) Ladicon queste immagini vuolere undie diper il. Nel filmato, i poliziotti decorano l’albero di natale insieme ai bambini e, idealmente, acoloro con i quali durante l’sono state condivise esperienze di lavoro e prossimità. Sull’albero una

Advertising

Agenzia_Ansa : In Olanda un uomo vendeva online, a circa 33 euro, un 'kit per infettarsi' con il Covid e poter poi ottenere, una v… - GuidoDeMartini : VESSAZIONI PSICOLOGICHE AL PERSONALE DI POLIZIA NON VACCINATO. SINDACATO COSAP denuncia questo TSO di Stato che mor… - Agenzia_Ansa : New York avrà la sua prima donna alla guida del dipartimento di polizia più grande degli Usa: l'afroamericana Keech… - infoitsport : 'E' stato immobilizzato, ha chiamato terrorizzato la polizia', rapina Ounas: calciatore seguito fino all'interno de… - forzearmateeu : Un nuovo post (Passo avanti del Governo sulla rifoma fiscale IRPEF e soldi in busta paga. MA NON BASTA ANCORA.) è s… -