La palomita di Poy | il gol più festeggiato della storia del calcio

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ogni anno, lo stesso giorno, Aldo Pedro Poy segna. I tifosi del Rosario Central si abbracciano, lo abbracciano. Cross dalla destra, colpo di testa in tuffo - in volo come una colomba leggera, una– e l'urlo collettivo per un gol che si ripete sempre uguale, un giorno da celebrare come un rito, una ricorrenza quasi religiosa. Nella metà di Rosario, in Argentina, che tifa Central (l'altra è per il Newell's Old Boys) il 19 dicembre è segnato di rosso da cinquant'anni esatti. Dal 19 dicembre 1971, giorno del Clásico Rosarino: non solo un derby in città, ma l'espressione di una rivalità antica e così accesa da essere disprezzo reciproco sin dagli anni Venti, quando il Newell's propose un'amichevole per raccogliere fondi per una clinica che curava i malati di lebbra e il Central rifiutò. "Canaglie", dissero a quelli del Central, "lebbrosi", urlarono agli uomini del ...