La Moviola del CorSport: giusto annullare il gol del 2-2 dell’Atalanta (Di domenica 19 dicembre 2021) Ieri il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta contro la Roma (1-4), si è presentato ai microfoni di Dazn infuriato per la gestione della gara da parte dell’arbitro Irrati. L’allenatore ha contestato l’annullamento del gol del 2-2. Oggi la Moviola del Corriere dello Sport dà ragione al direttore di gara: il gol era da annullare, scrive il quotidiano, in virtà della posizione di fuorigioco di Palomino, che si è vista durante il silent-check, durato circa due minuti. Non c’è nulla da protestare. Anzi, l’arbitro prende 6,5 in pagella, abbondantemente promosso. “Cancellato, giustamente, il pari bergamasco a metà secondo tempo, con un paio di minuti per il silent-check con Nasca che è al Var. l’azione rivista sul calcio d’angolo che manda alla deviazione Zapata dopo un contatto ai limiti del consentito con Vina, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 dicembre 2021) Ieri il tecnico, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta contro la Roma (1-4), si è presentato ai microfoni di Dazn infuriato per la gestione della gara da parte dell’arbitro Irrati. L’allenatore ha contestato l’annullamento del gol del 2-2. Oggi ladel Corriere dello Sport dà ragione al direttore di gara: il gol era da, scrive il quotidiano, in virtà della posizione di fuorigioco di Palomino, che si è vista durante il silent-check, durato circa due minuti. Non c’è nulla da protestare. Anzi, l’arbitro prende 6,5 in pagella, abbondantemente promosso. “Cancellato, giustamente, il pari bergamasco a metà secondo tempo, con un paio di minuti per il silent-check con Nasca che è al Var. l’azione rivista sul calcio d’angolo che manda alla deviazione Zapata dopo un contatto ai limiti del consentito con Vina, ...

