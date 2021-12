La mossa di Mourinho che ha cambiato Zaniolo

(Di domenica 19 dicembre 2021) ROMA - Non lo fermavano, non fermatelo. Quanto sono durati questi 514 giorni? Nicolòora è libero. Libero di festeggiare, di pensare, di programmare. L'ansia è finita, andate in pace. ...

A quel punto Gasperini è diventato furioso, il suo staff ha litigato con Mourinho e per tentare il recupero ha fatto entrare Muriel al posto di Djimsiti. La mossa lo ha premiato perché poco dopo il ... La Roma annienta l'Atalanta 4-1 al Gewiss Stadium, non succedeva dal 20 agosto 2017: doppietta di Abraham, e reti di Zaniolo e Smalling. I giallorossi vincono il primo big match ...