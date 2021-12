La morte di Richard Rogers, Scandicci porta la sua firma: ideò la 'città compatta' (Di domenica 19 dicembre 2021) Firenze, 19 dicembre 2021 - Teorico della 'città compatta' e dell'importanza degli spazi pubblici, l'architetto britannico Richard Rogers - morto sabato sera , ma di nascita fiorentina 88 anni fa, il ... Leggi su lanazione (Di domenica 19 dicembre 2021) Firenze, 19 dicembre 2021 - Teorico della '' e dell'imnza degli spazi pubblici, l'architetto britannico- morto sabato sera , ma di nascita fiorentina 88 anni fa, il ...

Lodallepiane : RT @cnappc: Il CNAPPC esprime il più vivo cordoglio per la morte dell’architetto italo britannico Richard Roger. “Ci lascia un grande Maes… - cnappc : Il CNAPPC esprime il più vivo cordoglio per la morte dell’architetto italo britannico Richard Roger. “Ci lascia un… - infoitestero : La morte di Richard Rogers, Scandicci porta la sua firma: ideò la 'città compatta' - angelaleone23 : RT @ginmaretonic: Appena scoperto della morte di Richard Rogers grandissimo architetto, vi lascio una delle sue opere più belle in collabor… - ginmaretonic : Appena scoperto della morte di Richard Rogers grandissimo architetto, vi lascio una delle sue opere più belle in co… -