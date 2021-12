La Juventus ha vinto le ultime 11 partite di campionato contro il Bologna (Di domenica 19 dicembre 2021) Massimiliano Allegri non ha mai perso in 19 incontri contro il Bologna in Serie A (15V, 4N): si tratta dell’allenatore che ha affrontato più volte una singola avversaria nella competizione senza mai perdere nell’era dei tre punti a vittoria. : si tratta della striscia aperta più lunga dei bianconeri contro una singola squadra in Serie A. Nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata in più occasioni della Juventus (cinque, al pari dell’Inter) da inizio novembre ad oggi nei cinque grandi campionati europei. Il Bologna ha registrato tre sconfitte consecutive in Serie A per la prima volta da ottobre 2020. Álvaro Morata ha trovato il gol per tre trasferte consecutive nei cinque grandi campionati europei per la prima volta da maggio 2017 con la maglia del Real Madrid (quattro in quel caso). Il ... Leggi su footdata (Di domenica 19 dicembre 2021) Massimiliano Allegri non ha mai perso in 19 incontriilin Serie A (15V, 4N): si tratta dell’allenatore che ha affrontato più volte una singola avversaria nella competizione senza mai perdere nell’era dei tre punti a vittoria. : si tratta della striscia aperta più lunga dei bianconeriuna singola squadra in Serie A. Nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata in più occasioni della(cinque, al pari dell’Inter) da inizio novembre ad oggi nei cinque grandi campionati europei. Ilha registrato tre sconfitte consecutive in Serie A per la prima volta da ottobre 2020. Álvaro Morata ha trovato il gol per tre trasferte consecutive nei cinque grandi campionati europei per la prima volta da maggio 2017 con la maglia del Real Madrid (quattro in quel caso). Il ...

Advertising

IQuotidiano : chi ha fatto 2 tiri fuori casa, ha vinto ed ha recuperato 2 pt alla fiorentina, 3 all'Atalanta, aspettando Milan N… - dariodegrandis1 : @valfal69 @guidotolomei Dire che la Juve gioca male ed è debole non è falso Dire che il calcio di Allegri è conserv… - sordiispicciu : @MarrusoMino @manuelameleleo9 È chiaro , non hai visto le partite e non sai minimamente di cosa stai parlando . Se… - eaglesinthewind : @Deianir17128382 @tiramolla2005 Ti capisco, ma sono come dici tu un “cagacaxxo..” perché amo il calcio, il bel gioc… - Darius1926 : #Inter #Roma e #Juventus hanno vinto, l' #atalanta ha perso. Domani la #Fiorentina in caso di vittoria si porterebb… -