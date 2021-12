La foto con Fidel, la casa ma non solo: oggi l'asta dei cimeli di Maradona (Di domenica 19 dicembre 2021) Il giorno dell'asta maradoniana è giunto. Per chi volesse provare ad assicurarsi un ricordo o un cimelio dell'ex Pibe de Oro, l'appuntamento è fissato per oggi a partire dalle 11 ora argentina, le 15 ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 dicembre 2021) Il giorno dell'maradoniana è giunto. Per chi volesse provare ad assicurarsi un ricordo o uno dell'ex Pibe de Oro, l'appuntamento è fissato pera partire dalle 11 ora argentina, le 15 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I 3 operai morti nell'incidente con la gru crollata a Torino avevano postato sui social una foto in cui erano insi… - MediasetTgcom24 : 'Anch'io ho fatto la terza dose, è falso il contrario': il creatore del vaccino Pfizer-BioNtech con una foto smenti… - repubblica : Taranto, smascherato falso ginecologo che ha terrorizzato 400 donne con diagnosi gravi: 'Chiedeva foto intime per c… - AnnaLizzy68 : RT @GoniEmsi: una foto con amici - NURSEBOT80 : @diluchu_ MA hanno tolto il commento con foto di ' Rakan and Pantheon... (e poi l'immagine) SUCKING COCK SOUND???????? -