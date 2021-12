La foto che imbarazza Boris Johnson: pizzicato a bere vino con la moglie e lo staff durante il lockdown (Di domenica 19 dicembre 2021) Una foto mostra Boris Johnson nel giardino di Downing Street, accanto alla moglie e a membri del suo staff, durante il lockdown dello scorso anno. Sul tavolo si vedono cibo e bottiglie di vino. L’immagine, diffusa dal Guardian, risale al periodo del lockdown nel maggio 2020 e non solo mostra come il premier e i suoi collaboratori non rispettassero il distanziamento sociale, ma smentisce anche la versione del governo britannico, che in quella occasione aveva assicurato si fosse trattato di un «incontro di lavoro», senza alcolici. Le bottiglie di vino, invece, sono in evidenza. Nel maggio 2020, nel Regno Unito soltanto due persone appartenenti a nuclei familiari diversi potevano incontrarsi, all’aperto e a una distanza ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) Unamostranel giardino di Downing Street, accanto allae a membri del suoildello scorso anno. Sul tavolo si vedono cibo e bottiglie di. L’immagine, diffusa dal Guardian, risale al periodo delnel maggio 2020 e non solo mostra come il premier e i suoi collaboratori non rispettassero il distanziamento sociale, ma smentisce anche la versione del governo britannico, che in quella occasione aveva assicurato si fosse trattato di un «incontro di lavoro», senza alcolici. Le bottiglie di, invece, sono in evidenza. Nel maggio 2020, nel Regno Unito soltanto due persone appartenenti a nuclei familiari diversi potevano incontrarsi, all’aperto e a una distanza ...

