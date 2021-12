La Fiorentina pareggia in rimonta sul Sassuolo | al Franchi finisce 2-2

(Di domenica 19 dicembre 2021) Lacon ilin. La squadra di Italiano è andata sotto dopo 32? minuti. Ha dovuto prendere anche il secondo gol per darsi una scossa, ma alla fine ha rimesso in sesto la partita portando a casa almeno un punto. Ilè andato in vantaggio con Gianluca Scamacca. Dopo cinque minuti il raddoppio con Frattesi. I viola hanno aspettato la ripresa per accorciare le distanze con Vlahovic. Di Torreira il gol del pareggio. Il match è finito sul punteggio di 2-2. Sul finire della partita Italiano sostituisce Vlahovic che non la prende bene: «Perché mi togli? Dobbiamo vincere». Ma i due poi si abbracciano. Biraghi espulso L'articolo ilNapolista.

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria, la Fiorentina pareggia ed aggancia Roma e Juventus - juve_magazine : SERIE A - La classifica provvisoria, la Fiorentina pareggia ed aggancia Roma e Juventus - roma_magazine : SERIE A - La classifica provvisoria, la Fiorentina pareggia ed aggancia Roma e Juventus - infoitsport : Fiorentina-Sassuolo 2-2: la Viola pareggia in rimonta con Vlahovic e Torreira - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria, la Fiorentina pareggia ed aggancia Roma e Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina pareggia

Laallo scoccare dell'ora di gioco: Torreira è il piu' lesto a raccogliere una corta respinta di Toljan inutile per respingere l'assalto portato dai calciatori gigliati. La ...Allo stadio Franchi, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Franchi,e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiSassuolo 2 - 2 MOVIOLA 1 ...I viola agganciano al quinto posto in classifica Roma e Juventus a 31 punti, a -5 dal quarto posto del Napoli.Dusan Vlahovic è rimasto stupito quando Vincenzo Italiano, all'88' di Fiorentina-Sassuolo col risultato sul 2-2, lo ha chiamato in panchina per sostituirlo con Igor. L'attaccante serbo, autore del gol ...