La figlia di Clizia Incorvaia ha il covid | lei teme per il bebè

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ha paura, suaNina ha il. Nina ha solo sei anni ed è risultata positiva, sta bene ma la influnencer non è serena, è incinta e ha tre persone da proteggere: se stessa, la sua bambina e il figlio che attende. Sono momenti di sconforto per, sono giorni di grande preoccupazione che ha voluto condividere con i suoi follower. La piccola Nina, la sua bellissima primogenita, è nata dalla storia d’amore con Francesco Sarcina, è soprattutto per la sua bambina che adesso è preoccupata ma non può fare a meno di pensare che anche lei rischia di risultare positiva, e rischia anche il figlio che porta in grembo. E’ a Instagram che laha affidato il suo sfogo, ha pensato fosse giusto che chi la sostiene fosse messo al ...