La destra francese flirta con il suicidio, la sinistra trova la candidata (Di domenica 19 dicembre 2021) “Taubira présidente!”. La sinistra francese sembra aver trovato, nel mazzo scompigliato delle sue carte, la candidata da opporre a Macron, Le Pen, Pécresse, Zemmour. Un’invenzione last minute che sembra dare speranza al composito e contraddittorio fronte socialcomunista con venature ecologiste è l’invocazione risuonata a Saint Denis, nella periferia di Parigi, tra gli stand del mercatino di Natale dove si aggirava l’ex- ministra della Giustizia che, pur non avendo ufficializzato la sua candidatura, la sua parte politica è convinta che sarà la vera novità delle elezioni di primavera. La gauche è al momento una grande discarica di risentimenti e di odi. I suoi partiti sono ridotti a cifre risibili nei sondaggi. Basti pensare che l’ex leader del Pcf, Jean–Luc Melénchon , è sondato all’8%. Perciò, quando, ... Leggi su formiche (Di domenica 19 dicembre 2021) “Taubira présidente!”. Lasembra averto, nel mazzo scompigliato delle sue carte, lada opporre a Macron, Le Pen, Pécresse, Zemmour. Un’invenzione last minute che sembra dare speranza al composito e contraddittorio fronte socialcomunista con venature ecologiste è l’invocazione risuonata a Saint Denis, nella periferia di Parigi, tra gli stand del mercatino di Natale dove si aggirava l’ex- ministra della Giustizia che, pur non avendo ufficializzato la sua candidatura, la sua parte politica è convinta che sarà la vera novità delle elezioni di primavera. La gauche è al momento una grande discarica di risentimenti e di odi. I suoi partiti sono ridotti a cifre risibili nei sondaggi. Basti pensare che l’ex leader del Pcf, Jean–Luc Melénchon , è sondato all’8%. Perciò, quando, ...

