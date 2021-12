La corsa al Quirinale inizia il 4 gennaio. Quel giorno il presidente della Camera Fico invierà le convocazioni dei parlamentari comunicando la data delle votazioni (Di domenica 19 dicembre 2021) Una data ufficiale c’è ed è il 4 gennaio, giorno in cui il presidente della Camera, Roberto Fico, invierà la lettera di convocazione in seduta comune a tutti i grandi elettori che dovranno eleggere il prossimo presidente della Repubblica. Solo allora si conoscerà la data esatta in cui inizieranno le votazioni a scrutinio segreto. Ma dal momento che le Camere devono riunirsi da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 30 dall’invio della lettera, si ipotizza che le danze inizieranno intorno al 18-20 gennaio per avere il tempo di maturare una candidatura che vada a segno entro la scadenza del settennato di Sergio Mattarella, il 3 febbraio. Le procedure ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 dicembre 2021) Unaufficiale c’è ed è il 4in cui il, Robertola lettera di convocazione in seduta comune a tutti i grandi elettori che dovranno eleggere il prossimoRepubblica. Solo allora si conoscerà laesatta in cui inizieranno lea scrutinio segreto. Ma dal momento che le Camere devono riunirsi da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 30 dall’inviolettera, si ipotizza che le danze inizieranno intorno al 18-20per avere il tempo di maturare una candidatura che vada a segno entro la scadenza del settennato di Sergio Mattarella, il 3 febbraio. Le procedure ...

