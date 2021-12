La carica dei 500: viaggio nei formaggi d'Italia (Di domenica 19 dicembre 2021) AGI - Su 838 prodotti a indicazione geografica e a denominazione di origine che fanno dell'Italia il paese con più prodotti DOP, IGP e STG di tutta l'Europa per un valore di 17 miliardi di euro (circa il 20% di tutto il fatturato agroalimentare), 52 sono formaggi Italiani. Apprezzati in Italia e amati all'estero, i formaggi nostrani, pur diversissimi in tutto il territorio nazionale, sono tra i prodotti più esportati: secondo Assolatte, le vendite all'estero dei formaggi Italiani segnano nel primo semestre del 2021 un +12% con ottime performance registrate da Francia (+13,8%), Belgio (+20,8%), Paesi Bassi (+15,6%) e Stati Uniti (+27,3%). Classificazione Elemento identificativo del territorio, ne esistono ben 456 tipologie diverse inserite nella lista nazionale dei ... Leggi su agi (Di domenica 19 dicembre 2021) AGI - Su 838 prodotti a indicazione geografica e a denominazione di origine che fanno dell'il paese con più prodotti DOP, IGP e STG di tutta l'Europa per un valore di 17 miliardi di euro (circa il 20% di tutto il fatturato agroalimentare), 52 sononi. Apprezzati ine amati all'estero, inostrani, pur diversissimi in tutto il territorio nazionale, sono tra i prodotti più esportati: secondo Assolatte, le vendite all'estero deini segnano nel primo semestre del 2021 un +12% con ottime performance registrate da Francia (+13,8%), Belgio (+20,8%), Paesi Bassi (+15,6%) e Stati Uniti (+27,3%). Classificazione Elemento identificativo del territorio, ne esistono ben 456 tipologie diverse inserite nella lista nazionale dei ...

Advertising

ladyonorato : L’approvazione della ennesima proroga dello #STATODIEMERGENZA da parte del consiglio dei ministri burattini e l’ok… - GuidoDeMartini : ??IL VACCINO NON FERMA IL CONTAGIO??BROCCOLO, docente di microbiologia clinica presso l'Università di Milano: Il vacc… - GuidoDeMartini : ????GLI ESPERTONI IN STUDIO FULMINATI DAL PROF. BROCCOLO docente di microbiologia presso l'Università di Milano: IL V… - giuliocolecchia : @sarabanda_ Al di là dei nostri desiderata tutti i parlamentari oggi in carica non interromperanno la legislatura e… - maglioneceruleo : La carica dei cento e uno (1961) -