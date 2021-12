Kurt Angle: “Penso che la mia ultima esperienza in WWE sia stata tutta senza senso” (Di domenica 19 dicembre 2021) Si è detto molto sul match di ritiro di Kurt Angle contro Baron Corbin a WrestleMania. Vale a dire, che la medaglia d’oro ad Atlanta 1996 meritava un addio migliore contro un avversario che avesse un seguito maggiore di Corbin. Di recente il campione olimpico, si è aperto sulla sua ultima esperienza in WWE in una recente intervista con The Paradox of Sports, dove ha detto che secondo lui la federazione avrebbe dovuto gestire un po’ diversamente il suo ritorno e quello che ha fatto durante. Le sue parole “Sono rimasto davvero sorpreso dal modo in cui mi hanno fatto tornare. Mi hanno richiamato e mi hanno introdotto nella Hall of Fame prima, anche se non mi ero ancora ritirato. Poi volevano che fossi il GM di Raw per secondo, e infine volevano che lottassi. Credo che l’ordine doveva essere invertito”. ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 19 dicembre 2021) Si è detto molto sul match di ritiro dicontro Baron Corbin a WrestleMania. Vale a dire, che la medaglia d’oro ad Atlanta 1996 meritava un addio migliore contro un avversario che avesse un seguito maggiore di Corbin. Di recente il campione olimpico, si è aperto sulla suain WWE in una recente intervista con The Paradox of Sports, dove ha detto che secondo lui la federazione avrebbe dovuto gestire un po’ diversamente il suo ritorno e quello che ha fatto durante. Le sue parole “Sono rimasto davvero sorpreso dal modo in cui mi hanno fatto tornare. Mi hanno richiamato e mi hanno introdotto nella Hall of Fame prima, anche se non mi ero ancora ritirato. Poi volevano che fossi il GM di Raw per secondo, e infine volevano che lottassi. Credo che l’ordine doveva essere invertito”. ...

Ultime Notizie dalla rete : Kurt Angle I migliori match ad eliminazione di Survivor Series ... Chris Jericho, Kane, Undertaker e Big Show e il Team Alliance composto da Stone Cold Steve Austin, Kurt Angle, Rob Van Dam, Booker T e Shane McMahon. Il match coinvolgeva forse i nomi più ...

Dalle Olimpiadi alla WWE: arriva il campione Gable Steveson Il pensiero va immediatamente all'Hall of Famer Kurt Angle che, dopo aver vinto l'oro alle competizioni del '96, firmò per la Compagnia di Vince McMahon diventando una delle superstar più apprezzate ...

Kurt Angle è ancora rammaricato per il suo ultimo stint in WWE World Wrestling Kurt Angle è ancora rammaricato per il suo ultimo stint in WWE Kurt Angle ha disputato il suo ultimo match contro Baron Corbin a WrestleMania 35. Come ormai tutti sanno, l’ex medaglia d’oro olimpica aveva selezionato John Cena come suo ultimo rivale prima di appe ...

Kurt Angle parla delle critiche di Eric Bischoff a James Storm Home; Global News; wrestling; Nel suo ultimo podcast AdFreeShows.com, Kurt Angle, ha parlato di Final Resolution 2011 e del suo match contro James Storm. Kurt Angle: "James Storm ...

