Koulibaly vede la squadra dei migranti: "Lotto per voi" (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Loro sono più forti di noi, perché hanno grandi difficoltà. Anche noi subiamo il razzismo ma loro non hanno la forza nostra di reagire ed essere ascoltati". Lo afferma il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly che ha visitato a sorpresa l'allenamento della squadra dell'Arci Mediterraneo, che è composta da ragazzi migranti venuti in città. "Noi siamo più fortunati – ha detto loro Koulibaly che non è andato con la squadra a Milano per il suo infortunio – se ci accadono episodi di razzismo io passo in tv, sono noto e per questo io mi arrabbio per queste discriminazioni, ma lo faccio parlando per voi, perché voi non potete rispondere, tante persone non possono parlare e non sono sentiti". Koulibaly aveva contattato Mariano Anniciello, responsabile ...

