Kim Kardashian ha assunto un pianista (vincitore di un Grammy) per svegliare i figli con le canzoni di Natale tutte le mattine di dicembre (Di domenica 19 dicembre 2021) Ingaggiare un pianista personale per un risveglio mattutino al suono di canzoncine di Natale? Sì, se sei Kim Kardashian. Come riportato da People, recentemente l’imprenditrice e attrice statunitense ha pubblicato una Instagram stories scrivendo: “Ogni mattina durante il mese di dicembre Philip Cornish viene a suonare la musica di Natale al pianoforte per svegliare i bambini”. Non un pianista qualsiasi ovviamente, bensì uno stimato producer, vincitore di un Grammy. Così i quattro figli di Kim – North, Saint, Chicago e Psalm – ogni giorno potranno svegliarsi circondati dall’atmosfera natalizia. Questa la scelta della 41enne per il primo Natale da divorziata (l’influencer si è separata da Kanye West). ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Ingaggiare unpersonale per un risveglio mattutino al suono di canzoncine di? Sì, se sei Kim. Come riportato da People, recentemente l’imprenditrice e attrice statunitense ha pubblicato una Instagram stories scrivendo: “Ogni mattina durante il mese diPhilip Cornish viene a suonare la musica dial pianoforte peri bambini”. Non unqualsiasi ovviamente, bensì uno stimato producer,di un. Così i quattrodi Kim – North, Saint, Chicago e Psalm – ogni giorno potranno svegliarsi circondati dall’atmosfera natalizia. Questa la scelta della 41enne per il primoda divorziata (l’influencer si è separata da Kanye West). ...

