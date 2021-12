(Di domenica 19 dicembre 2021) Aveva messo i suoi due nipoti, di tre e 15 mesi , in unadacon una coperta, un cuscino e una Bibbia. Quando ildel 10 e 11 dicembre , che ha devastato buona parte del...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Kentucky, ritrovati due bambini dispersi dopo il terribile tornado: sono sopravvissuti in una vasca da bagno #tornado… - MediasetTgcom24 : Kentucky, ritrovati due bambini dispersi dopo il terribile tornado: sono sopravvissuti in una vasca da bagno… - DanieleDann1 : ?? Nelle città del #Kentucky devastate dai #tornado, gli oggetti smarriti tornano a casa grazie ai social. Su… -

Ultime Notizie dalla rete : Kentucky ritrovati

TGCOM

...buona parte delfacendo decine di vittime, ha raggiunto anche la sua casa, la vasca è stata scaraventata fuori con i bambini dentro. Oggi si è scoperto che i due piccoli sono stati...... nella Three States dell'Ohio, la zona in cui si incontrano Ohio,e Indiana. Taylor ... il regista e la star si sono. Dopo l'anno di limitazioni da Covid, in maniera quasi karmica i ...I piccoli erano ancora nella vasca, scaraventata nel cortile, e sono stati individuati dai soccorritori giorni dopo il disastro. La nonna: "Li avevo cercati dovunque. Ho pregato tanto di poterli riabb ...Nel Kentucky devastato dai tornado, due bambini di 15 e tre mesi si sono miracolosamente salvati mentre si trovavano nella vasca da bagno, che è stata letteralmente strappata dalla casa. Mentre sentiv ...