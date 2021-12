Katia Ricciarelli è pronta: cosa farà appena uscita dalla Casa del Gf Vip (Di domenica 19 dicembre 2021) A grande richiesta si è decisa la seconda tappa del concerto di beneficenza della soprano Katia Ricciarelli, del tenore Francesco Zingariello e del cantautore Francesco Drosi. L'evento - chiamato “Gli occhi degli Angeli” - si terrà il 2 aprile al teatro serassi di Bergamo: unico scopo saà sostenere il Santa Lucia basket in carrozzina e le sorelle missionarie in Burkina Faso. La soprano, che ad oggi è la protagonista indiscussa di questo grande fratello vip, non ha trascurato i suoi collaboratori che in sua assenza hanno proseguito con la raccolta di beneficenza. Ed, infatti, la data del concerto è stata decisa in base alle fine del programma dove la soprano è impegnata: il Gf vip chiuderà i battenti a marzo (la finalissima è prevista per il 14). Il tenore Francesco Zingariello ed il cantautore Francesco Drosi da circa 2 mesi stanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) A grande richiesta si è decisa la seconda tappa del concerto di beneficenza della soprano, del tenore Francesco Zingariello e del cantautore Francesco Drosi. L'evento - chiamato “Gli occhi degli Angeli” - si terrà il 2 aprile al teatro serassi di Bergamo: unico scopo saà sostenere il Santa Lucia basket in carrozzina e le sorelle missionarie in Burkina Faso. La soprano, che ad oggi è la protagonista indiscussa di questo grande fratello vip, non ha trascurato i suoi collaboratori che in sua assenza hanno proseguito con la raccolta di beneficenza. Ed, infatti, la data del concerto è stata decisa in base alle fine del programma dove la soprano è impegnata: il Gf vip chiuderà i battenti a marzo (la finalissima è prevista per il 14). Il tenore Francesco Zingariello ed il cantautore Francesco Drosi da circa 2 mesi stanno ...

Advertising

Debina87 : Comunque cosa potevamo aspettarci da una che giustificava Katia e tutte le sue porcate perché alla Ricciarelli seco… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Katia Ricciarelli, la bordata ad Alex Belli dopo la squalifica: 'Faceva cose negative' - aur24 : RT @GioiaKiss: @Viperissima_ Cioè se non li rimprovera ogni minuto, non è lei Katia Ricciarelli... Quanto mi mancano???? #gfvip #gfvip6 http… - gfclown_g : RT @vincycernic2: Queste prove per gli spettacoli di Natale stanno creando tanti di quelli attriti che quella casa esploderà di dinamiche e… - infoitcultura : Gf Vip 6, Jo Squillo: “Katia Ricciarelli? Raccomandata. Sophie e Gianmaria? -