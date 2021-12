Kate Middleton e quel malizioso regalo di Natale per il Principe Harry… (Di domenica 19 dicembre 2021) La Famiglia Reale ha una regola ben precisa sui regali di Natale: non devono essere costosi, anzi tutto il contrario. Devono essere regali poco costosi ma soprattutto divertenti. Di solito è l’occasione giusta per tirar fuori il senso dell’umorismo della famiglia. LEGGI ANCHE => Meghan Markle si dà allo shopping natalizio: alla scoperta degli acquisti della Duchessa Ligia alle regole, la Duchessa di Cambridge Kate Middleton un anno fece un regalo al Principe Harry veramente coraggioso, che fortunatamente è passato in cavalleria come uno scherzo molto gradito. L’accaduto è successo prima che il Principe iniziasse a frequentare Meghan Markle ed era ancora single, dopo aver avuto una serie di interessanti relazioni. Cosa ha regalato dunque Kate al ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 19 dicembre 2021) La Famiglia Reale ha una regola ben precisa sui regali di: non devono essere costosi, anzi tutto il contrario. Devono essere regali poco costosi ma soprattutto divertenti. Di solito è l’occasione giusta per tirar fuori il senso dell’umorismo della famiglia. LEGGI ANCHE => Meghan Markle si dà allo shopping natalizio: alla scoperta degli acquisti della Duchessa Ligia alle regole, la Duchessa di Cambridgeun anno fece unalHarry veramente coraggioso, che fortunatamente è passato in cavalleria come uno scherzo molto gradito. L’accaduto è successo prima che iliniziasse a frequentare Meghan Markle ed era ancora single, dopo aver avuto una serie di interessanti relazioni. Cosa ha regalato dunqueal ...

Advertising

cocoa_key : RT @vogue_italia: Meraviglie che noi comuni mortali possiamo solo sognare ?? - infoitcultura : Kate Middleton, il nuovo maglione di Natale è griffato e Made in Italy: ecco quanto costa - infoitcultura : Kate Middleton, cardigan rosso made in Italy (da 1.400 euro) per il concerto di Natale - vogue_italia : Meraviglie che noi comuni mortali possiamo solo sognare ?? - ilgiornale : Anche Kate Middleton avrebbe sofferto a causa dell’allontanamento di Harry dalla corte, e la Megxit le avrebbe caus… -