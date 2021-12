Juventus, il Leeds pensa a McKennie: le ultime (Di domenica 19 dicembre 2021) McKennie chiesto dal Leeds! Lo vuole Bielsa per salvarsi in Premier: il giocatore viene valutato circa 23 milioni di euro Indiscrezione dall’Inghilterra: il Leeds del ‘Loco’ Bielsa vuole McKennie. La Juventus non avrebbe messo sul mercato il centrocampista, ma potrebbe valutare offerte. I bianconeri valutano l’americano 23 milioni di euro circa, ora resta da capire anche gli eventuali pensieri del giocatore e della Juventus. A riferirlo il The Sun. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021)chiesto dal! Lo vuole Bielsa per salvarsi in Premier: il giocatore viene valutato circa 23 milioni di euro Indiscrezione dall’Inghilterra: ildel ‘Loco’ Bielsa vuole. Lanon avrebbe messo sul mercato il centrocampista, ma potrebbe valutare offerte. I bianconeri valutano l’americano 23 milioni di euro circa, ora resta da capire anche gli eventuali pensieri del giocatore e della. A riferirlo il The Sun. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Spazio_J : Il Leeds punta il centrocampista bianconero: Bielsa lo vuole a tutti i costi! - - CalcioNews24 : Il #Leeds vuole #McKennie ?? - gilnar76 : McKennie chiesto dal Leeds! Lo vuole Bielsa per salvarsi in Premier #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : McKennie chiesto dal Leeds! Lo vuole Bielsa per salvarsi in Premier - - RaiSport : ? #Calciomercato: il #Leeds sulle tracce dello juventino #Mckennie Il bianconero è quotato 20 milioni di sterline… -