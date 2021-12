Juventus, Allegri perde le speranze: col Cagliari verso la doppia tegola (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo la vittoria sul Bologna, la Juventus incontrerà martedì il Cagliari. Allegri dovrà fare a meno di Dybala e Chiellini. La Juventus ha battuto ieri sera il Bologna 0-2 con le reti di Morata e di Cuadrado. I bianconeri hanno sofferto contro la squadra di Mihajlovic, ma sono stati autori di un’ottima prestazione. La ‘Vecchia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo la vittoria sul Bologna, laincontrerà martedì ildovrà fare a meno di Dybala e Chiellini. Laha battuto ieri sera il Bologna 0-2 con le reti di Morata e di Cuadrado. I bianconeri hanno sofferto contro la squadra di Mihajlovic, ma sono stati autori di un’ottima prestazione. La ‘Vecchia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiovaAlbanese : #Ramsey e #Arthur in uscita dalla #Juventus a gennaio, subito un centrocampista di fisicità per #Allegri: occhio ai… - capuanogio : La #Juventus ha 8 punti in meno di quella di #Pirlo un anno fa, 14 rispetto a #Sarri e addirittura 20 sull'ultimo #Allegri del 2018/2019 - juventusfc : Termina la conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #BolognaJuve. Potete rivederla su @JuventusTV ?? - infoitsport : Calciomercato Juventus, polveriera De Ligt | “Bordata” ad Allegri - Barnabashadoww : Massimiliano allegri.. Alcune persone morbose scrive sopra qua senza pudore che allegri lascerà le macerie e scapp… -