Juve | rivelazione clamorosa di Raiola | una stella vuole andarsene

(Di domenica 19 dicembre 2021) Quale sarà il futuro di Matthijs de Ligt dellantus? Minoed il calciatore sembrano avere le idee chiare: la. Minofa scattare l’allarme in casantus. I bianconeri, dopo aver risalito la china in campionato, devono fare ora i conti con le ultimissime dichiarazioni del super procuratore., agente tra gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Vlahovic Juve, la rivelazione: «Lui andrebbe, ma c'è un problema» - junews24com : Vlahovic Juve, la rivelazione: «Lui andrebbe, ma c’è un problema» - gilnar76 : Vlahovic Juve, la rivelazione: «Lui andrebbe, ma c’è un problema» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Vlahovic Juve, la rivelazione: «Lui andrebbe, ma c'è un problema» - - infoitsport : Vlahovic Juve, «non si muoverà a gennaio». La rivelazione -

Ultime Notizie dalla rete : Juve rivelazione

Commenta per primo Più che sorpresa, ormai l'Empoli è la vera e propriadi questa Serie A . Siamo quasi arrivati al giro di boa e i toscani si confermano ancora ..., Roma e Lazio. Un'...... lo scherzo di Dusan Tadic: con un pene ingessato all'allenamento Champions, neve a Bergamo: Atalanta - Villarreal rinviata a giovedì alle 19 Champions, i possibili incroci: larischia l'...La Fiorentina sta parlando con diversi club, soprattutto con l’Arsenal, ma il giocatore e i suoi agenti non vogliono parlare con l’Arsenal. FUTURO VLAHOVIC – «Vlahovic a gennaio la vedo dura che possa ...Indovina il risultato esatto di Torino-Verona e vinci! I granata giocano bene in casa. Il Torino nelle ultime cinque partite disputate in casa ha dimostrato di non aver paura di n ...