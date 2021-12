Advertising

juventusfc : Un pomeriggio con la Joya! ?? @PauDybala_JR risponde alle domande dei nostri #JuniorMember! LIVE ?? su @JuventusTV… - juventusfc : Aggiornamento sulle condizioni di @PauDybala_JR ? - forumJuventus : GdS: 'L’agente di Dybala a Torino. Paulo si legherà a vita alla Juve, che ne farà l'uomo simbolo. Annuncio prima di… - cmdotcom : Juve, Dybala più no che sì per il Cagliari. Anche Chiellini verso il forfait - al3g4tti : RT @_ThousandN: A Venezia la Juve ha giocato molto meglio, ma i suoi centrali hanno concesso un tiro da fuori e ha preso gol, oggi hanno ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Dybala

Commenta per primo Lanon cambia. Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe confermare contro il Cagliari la ... filtra estrema prudenza sui possibili recuperi di Chiellini e, che dovrebbero ...Anche perché - quantomeno per adesso - filtra estrema prudenza sui possibili recuperi di Chiellini e, che dovrebbero dunque saltare l'ultima gara del 2021 (martedì alle 20.45). Da valutare ...La telenovela sul rinnovo dell'attaccante continua. L'agente Jorge Antun è a Torino da giorni e ha annunciato che trascorrerà il Natale in famiglia, in Argentina. Ma la Juve non l'ha ancora chiamato ...Per la partita del 21 dicembre, probabilmente, non ci saranno nemmeno Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Infatti, entrambi stanno meglio ma la Juventus non vuole correre nessun rischio. Perciò Paulo Dy ...