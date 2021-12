Juric sull’addio al Verona | “Mi sono comportato male con il presidente”

Leggi su sportface

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il Torino di Ivanha battuto di misura l’Hellase nel dopo-partita il croato a risposto a chi gli chiedeva il motivo del suo addio al club scaligero in estate. “Siaccumulate un po’ di cose – ha spiegato-.rinato e ho comprato casa,sincero:stato stronzo con il. Non è stata una cosa bella da parte mia, lui mi offriva più soldi di Cairo e ho perso soldi per venire qua. Setti ha sofferto tanto nell’ultimo anno e non mibene. Sentivo dentro che dovevo andare via, questa è la ragione più grande“. “Qui è una sfida bellissima con tante difficoltà, bisogna battagliare e me lapresa con grande gusto. Ma l’Hellas mi ha dato davvero tanto” ...