Junior Eurovision Song Contest 2021: vince l'Armenia, l'Italia decima – Classifica finale (Di domenica 19 dicembre 2021) JESC 2021 - Maléna L'edizione 2021 dello Junior Eurovision Song Contest, versione young del più blasonato ESC, è stata vinta dall'Armenia, rappresentata da Maléna con Qami Qami. Il brano, scritto in inglese e armeno da Vahram Petrosyan, tokionine, Maléna e David Tserunyan, ha trionfato nella finalissima che si è svolta oggi pomeriggio a Parigi e trasmessa in Italia da Rai Gulp. Il nostro Paese, rappresentato da Elisabetta Lizza con il brano Specchio (Mirror On The Wall), si è piazzato al decimo posto in Classifica. La giovanissima cantautrice Maléna, classe 2007, aveva già partecipato al concorso di selezione della sua nazione nel 2018 e poi lo scorso anno, quando era stata selezionata per eseguire Why nell'edizione 2020 del JESC.

