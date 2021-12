Judo, Campionati Italiani Assoluti 2021: assegnati tutti i titoli individuali maschili e femminili (Di domenica 19 dicembre 2021) Si sono conclusi quest’oggi al PalaPellicone di Ostia i Campionati Italiani Assoluti di Judo 2021, andati in scena nel weekend con l’assegnazione dei titoli nazionali senior in tutte le categorie di peso maschili e femminili. Assenti gli atleti che hanno preso parte ai Giochi Olimpici di Tokyo, lo spettacolo comunque non è mancato ed il livello della manifestazione si è dimostrato alto. Assunta Scutto è stata una delle stelle della due-giorni romana, confermandosi Campionessa Italiana dei 48 kg per la seconda edizione consecutiva (dopo l’exploit di Torino 2019) dopo aver recentemente vinto il Grand Slam di Abu Dhabi. Degno di nota anche il successo di Francesca Giorda nei 52 kg, dopo aver sfiorato la qualificazione olimpica nella categoria di peso più ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Si sono conclusi quest’oggi al PalaPellicone di Ostia idi, andati in scena nel weekend con l’assegnazione deinazionali senior in tutte le categorie di peso. Assenti gli atleti che hanno preso parte ai Giochi Olimpici di Tokyo, lo spettacolo comunque non è mancato ed il livello della manifestazione si è dimostrato alto. Assunta Scutto è stata una delle stelle della due-giorni romana, confermandosi Campionessa Italiana dei 48 kg per la seconda edizione consecutiva (dopo l’exploit di Torino 2019) dopo aver recentemente vinto il Grand Slam di Abu Dhabi. Degno di nota anche il successo di Francesca Giorda nei 52 kg, dopo aver sfiorato la qualificazione olimpica nella categoria di peso più ...

Advertising

mariavenera2 : RT @renatobrunetta: ?? Nel Judo non vince chi è più forte, ma chi è più intelligente. Oggi ho trascorso una magnifica mattinata rivivendo le… - isNews_it : Judo, Luigi Centracchio bronzo ai Campionati italiani assoluti - - renatobrunetta : ?? Nel Judo non vince chi è più forte, ma chi è più intelligente. Oggi ho trascorso una magnifica mattinata rivivend… - NazioneLaSpezia : Gli spezzini Pensa, Atzori e Plantera ai campionati nazionali di judo - ilpodsport : #AltriSport Judo, tornano i campionati italiani assoluti: non si tenevano dal 2019 #ilpodsport -