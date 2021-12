Jessica Rizzo: «Guadagnavo 5 milioni per 20 minuti di spettacolo, oggi le pornoattrici si spogliano per 150 euro» (Di domenica 19 dicembre 2021) Libero intervista Eugenia Valentini, ovvero Jessica Rizzo, ex attrice e regista porno. Ha appena pubblicato la sua biografia, “Nata bene”. Nel libro scrive: «La prima volta che presi un pene in mano mi sembrava un manico di scopa. Poco eccitante, non sapevo cosa farci». Spiega: «Non ne avevo mai visto uno. Il primo è stato quello del mio futuro e attuale marito. Abbiamo avuto il primo rapporto dopo sei mesi di fidanzamento. Gliel’ho fatta sudare». Poi sono arrivati i primi film porno amatoriali. «Sì. Abbiamo cominciato da soli con la telecamerina. Ma era poco eccitante. Mi piaceva l’idea di un cameraman intorno che cogliesse i dettagli. All’epoca c’era Fermo Posta, dove lasciavi gli annunci per incontrare altre coppie scambiste. Poi abbiamo conosciuto i primi registi amatoriali, presto siamo entrati nel giro dei trasgressivi. È stato tutto molto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 dicembre 2021) Libero intervista Eugenia Valentini, ovvero, ex attrice e regista porno. Ha appena pubblicato la sua biografia, “Nata bene”. Nel libro scrive: «La prima volta che presi un pene in mano mi sembrava un manico di scopa. Poco eccitante, non sapevo cosa farci». Spiega: «Non ne avevo mai visto uno. Il primo è stato quello del mio futuro e attuale marito. Abbiamo avuto il primo rapporto dopo sei mesi di fidanzamento. Gliel’ho fatta sudare». Poi sono arrivati i primi film porno amatoriali. «Sì. Abbiamo cominciato da soli con la telecamerina. Ma era poco eccitante. Mi piaceva l’idea di un cameraman intorno che cogliesse i dettagli. All’epoca c’era Fermo Posta, dove lasciavi gli annunci per incontrare altre coppie scambiste. Poi abbiamo conosciuto i primi registi amatoriali, presto siamo entrati nel giro dei trasgressivi. È stato tutto molto ...

