Jennifer Lopez, dalla parte di Ben Affleck: «Massimo rispetto, come padre e come uomo» (Di domenica 19 dicembre 2021) Una recente dichiarazione dell’attore sull’ex moglie Jennifer Garner ha scatenato la bufera sui social, la popstar chiude la polemica schierandosi pubblicamente al fianco del fidanzato: «Qualcuno ha scritto che ero arrabbiata con lui, ma è semplicemente un’invenzione» Leggi su vanityfair (Di domenica 19 dicembre 2021) Una recente dichiarazione dell’attore sull’ex moglieGarner ha scatenato la bufera sui social, la popstar chiude la polemica schierandosi pubblicamente al fianco del fidanzato: «Qualcuno ha scritto che ero arrabbiata con lui, ma è semplicemente un’invenzione»

