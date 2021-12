Jannini | Il porno c' è dalla preistoria Ipocrita non parlarne | facciamolo a scuola

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 19 dicembre 2021) È il 1941 in Sicilia e Renato si arrangia come può, osservando i ritratti in pastello di donne col seno scoperto mentre infila la mano sotto le coperte. La Malena di Tornatore occupa i sogni a occhi aperti del tredicenne, che fa tremare le molle in ferro del suo letto mentre la immagina lì con lui, in un erotismo che nella realtà è solo autoriferito. Nell’America di Sergio Leone il giovane Patsy sceglie una Charlotte russa al bancone dei dolci. La più cara, da 5 cents, perché Peggy la vuole con la panna. Sta facendo il bagno e Patsy la vede, coperta solo da un telo. La attende sulle scale, con il dolce poggiato a un palmo dal naso e la panna che sporge dall’incartamento. Ne lecca un po’ col dito, poi lo spoglia dell’involucro, con lo sguardo colmo di desiderio, lo stesso che poco prima aveva riservato al corpo nudo di Peggy. Verso la porta che da lei lo separa volge più volte il capo, ...