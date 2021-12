Italo Svevo, riletto oggi in pieno Antropocene, appare di agghiacciante attualità (Di domenica 19 dicembre 2021) Italo Svevo è una delle figure più importanti della letteratura italiana del Novecento. La prima considerazione, praticamente ovvia, sulla sua peculiare identità letteraria è relativa alla sua condizione naturale di “autore di confine”, pienamente mitteleuropeo: nato 160 anni fa a Trieste, allora parte dell’impero austriaco, in una famiglia della borghesia ebraica, Ettore Schmitz utilizzerà lo pseudonimo di Italo Svevo proprio per dichiarare da subito la sua doppia anima culturale. Già nel suo primo romanzo, Una vita (1892), tale doppia identità, italiana e tedesca, viene elaborata in un racconto ispirato dichiaratamente alla lettura di Arthur Schopenhauer, pur essendo Svevo persuaso dell’impossibilità di restituire in letteratura il rigore delle visioni filosofiche. Un romanzo di impianto ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021)è una delle figure più importanti della letteratura italiana del Novecento. La prima considerazione, praticamente ovvia, sulla sua peculiare identità letteraria è relativa alla sua condizione naturale di “autore di confine”, pienamente mitteleuropeo: nato 160 anni fa a Trieste, allora parte dell’impero austriaco, in una famiglia della borghesia ebraica, Ettore Schmitz utilizzerà lo pseudonimo diproprio per dichiarare da subito la sua doppia anima culturale. Già nel suo primo romanzo, Una vita (1892), tale doppia identità, italiana e tedesca, viene elaborata in un racconto ispirato dichiaratamente alla lettura di Arthur Schopenhauer, pur essendopersuaso dell’impossibilità di restituire in letteratura il rigore delle visioni filosofiche. Un romanzo di impianto ancora ...

Advertising

teatrolafenice : ? «La vita non è nè brutta nè bella, ma è originale!» Nasceva oggi Italo Svevo. Ha incrociato nelle sue Opere il p… - Angelmanway : RT @Tagota14: Quando ti tengo Fra le mie braccia Tutta, tutta Non poggiata che a me Ti sento più che mai mia preda Avvicino la mia faccia a… - Angelmanway : RT @MichelaMeloni1: - Sua madre è svedese e suo padre è italiano. - Ah, è Italo svevo! - SanremoAncheNoi : RT @lastoriadioggi: #19dicembre 1861 nasce a Trieste Italo Svevo, all'anagrafe Aron Hector Schmitz, maggior esponente della cultura triesti… - DanieleAlet : RT @teatrolafenice: ? «La vita non è nè brutta nè bella, ma è originale!» Nasceva oggi Italo Svevo. Ha incrociato nelle sue Opere il pensi… -

Ultime Notizie dalla rete : Italo Svevo Anche se ha 200 anni, Italo Svevo è uno scrittore giovanissimo E noto a tutti col nome di Italo Svevo, colui che secondo Eugenio Montale 'riuscì a descrivere l'epica della grigia casualità della nostra vita di tutti i giorni'. Potremmo scegliere in una giornata ...

Buon compleanno Svevo: il museo di Trieste dedicato allo scrittore festeggia i 160 anni TRIESTE "Se Italo Svevo fosse ancora vivo domenica compirebbe 160 anni e sarebbe l'uomo più vecchio di tutto il mondo, pensate che tempra avevano una volta gli uomini delle nostre terre!". Potremmo raccontarlo ...

Italo Svevo e la «vita orrida vera» Storica National Geographic Anche se ha 200 anni, Italo Svevo è uno scrittore giovanissimo Aron Hector Schmitz, meglio noto come Italo Svevo, nasceva a Trieste 200 anni fa. Raccontando la normalità, la monotonia, la malattia dell'uomo e la malattia del mondo, è ancora oggi lo scrittore ital ...

Italo Svevo, 160 anni dalla nascita dell’autore de “La coscienza di Zeno” Nato il 19 dicembre 1961, Italo Svevo fu un autore vari successi. Tra i suoi scritti ricordiamo in particolar modo "La coscienza di Zeno" ...

E noto a tutti col nome di, colui che secondo Eugenio Montale 'riuscì a descrivere l'epica della grigia casualità della nostra vita di tutti i giorni'. Potremmo scegliere in una giornata ...TRIESTE "Sefosse ancora vivo domenica compirebbe 160 anni e sarebbe l'uomo più vecchio di tutto il mondo, pensate che tempra avevano una volta gli uomini delle nostre terre!". Potremmo raccontarlo ...Aron Hector Schmitz, meglio noto come Italo Svevo, nasceva a Trieste 200 anni fa. Raccontando la normalità, la monotonia, la malattia dell'uomo e la malattia del mondo, è ancora oggi lo scrittore ital ...Nato il 19 dicembre 1961, Italo Svevo fu un autore vari successi. Tra i suoi scritti ricordiamo in particolar modo "La coscienza di Zeno" ...