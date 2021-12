Italo Svevo, 160 anni dalla nascita dell’autore de “La coscienza di Zeno” (Di domenica 19 dicembre 2021) Pseudonimo di Ettore Schmitz, Italo Svevo nacque a Trieste il 19 dicembre 1861. Proveniente da una famiglia ebrea, venne subito indirizzato dal padre verso una carriera commerciale. Dimostrò presto un grande interesse per la letteratura e per la filosofia.Iniziò a scrivere diverse novelle e compose i suoi primi due romanzi Una vita (1892) e Senilità (1898).Nel 1896 sposò Livia Veneziani, figlia di un industriale cattolico. Il matrimonio costrinse Svevo a confrontarsi con un mondo patriarcale che gli richiedeva una più concreta solidità economica. Fu così costretto ad accantonare i suoi interessi letterari per diventare un vero e proprio uomo d’affari. Questo nuovo stile di vita gli permise di compiere lunghi viaggi ed ampliare la sua cultura.Lo scoppio della guerra nel 1914 ridusse notevolmente il lavoro della fabbrica Veneziani, e fu ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Pseudonimo di Ettore Schmitz,nacque a Trieste il 19 dicembre 1861. Proveniente da una famiglia ebrea, venne subito indirizzato dal padre verso una carriera commerciale. Dimostrò presto un grande interesse per la letteratura e per la filosofia.Iniziò a scrivere diverse novelle e compose i suoi primi due romanzi Una vita (1892) e Senilità (1898).Nel 1896 sposò Livia Veneziani, figlia di un industriale cattolico. Il matrimonio costrinsea confrontarsi con un mondo patriarcale che gli richiedeva una più concreta solidità economica. Fu così costretto ad accantonare i suoi interessi letterari per diventare un vero e proprio uomo d’affari. Questo nuovo stile di vita gli permise di compiere lunghi viaggi ed ampliare la sua cultura.Lo scoppio della guerra nel 1914 ridusse notevolmente il lavoro della fabbrica Veneziani, e fu ...

Advertising

CasaLettori : RT @Bruno_Menna: Il tempo, per me, non è quella cosa impensabile che non s’arresta mai. Da me, solo da me, ritorna. Italo Svevo #NatiOggi… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Italo Svevo: esploratore dei labirinti dell'interiorità umana Periodico Daily #19dicembre #italosvevo - exlibris201 : Il 19 dicembre 1861 nasceva #ItaloSvevo @Mondadori @RaiLetteratura - DaniBailo : Del senno di poi si può sempre ridere e anche di quello di prima, perché non serve. Italo Svevo #19dicembre - periodicodaily : Italo Svevo: esploratore dei labirinti dell'interiorità umana Periodico Daily #19dicembre #italosvevo -

Ultime Notizie dalla rete : Italo Svevo Buon compleanno Svevo: il museo di Trieste dedicato allo scrittore festeggia i 160 anni TRIESTE "Se Italo Svevo fosse ancora vivo domenica compirebbe 160 anni e sarebbe l'uomo più vecchio di tutto il mondo, pensate che tempra avevano una volta gli uomini delle nostre terre!". Potremmo raccontarlo ...

I 10 libri da regalare a Natale 2021 ... di vivi particolari tangibili - come scrive Italo Calvino in coda al catalogo parlando del ... Malaparte, D'Annunzio, Marinetti, Svevo... Vite eccezionali. Qui Serra si cimenta negli eventi - cruciali ...

Lettere, l’opera di Italo Svevo in cui emerge la duplicità del genio e del borghese Il Riformista Buon compleanno a Italo Svevo VEDI I VIDEO Giuseppe Antignati legge Italo Svevo (dal racconto “Vino generoso”) , Giacomo Trinci parla di Svevo e legge suoi versi dedicati allo scrittore , “Senilità” secondo Mauro Bolognini (1962) ...

Una rapida mappatura di letture, qualche impressione, qualche suggestione, LA GUIDAUna rapida mappatura di letture, qualche impressione, qualche suggestione, qualche ricordo dai classici alla narrativa ai saggi alla poesia: ecco alcuni consigli per un fine anno in compagnia.

TRIESTE "Sefosse ancora vivo domenica compirebbe 160 anni e sarebbe l'uomo più vecchio di tutto il mondo, pensate che tempra avevano una volta gli uomini delle nostre terre!". Potremmo raccontarlo ...... di vivi particolari tangibili - come scriveCalvino in coda al catalogo parlando del ... Malaparte, D'Annunzio, Marinetti,... Vite eccezionali. Qui Serra si cimenta negli eventi - cruciali ...VEDI I VIDEO Giuseppe Antignati legge Italo Svevo (dal racconto “Vino generoso”) , Giacomo Trinci parla di Svevo e legge suoi versi dedicati allo scrittore , “Senilità” secondo Mauro Bolognini (1962) ...LA GUIDAUna rapida mappatura di letture, qualche impressione, qualche suggestione, qualche ricordo dai classici alla narrativa ai saggi alla poesia: ecco alcuni consigli per un fine anno in compagnia.