(Di domenica 19 dicembre 2021) Poteva tentare di vincere, la Fiorentina, conin campo. L'rinunciatario, e alla fine contento del suo primo pareggio in rimonta, ha dato un segnale togliendo la punta di diamante. Lui spiega così: «Il cambio di? Ho guardato il cronometro, era il 43' e lui continuava a chiedere il pallone in verticale. Rischiavamo di difendere con un altro uomo in meno. Con Dusan abbiamo già fattoe mi offrirà una, è tutto a posto» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Italiano: «Pace fatta con Vlahovic, mi pagherà la cena». Decisiva l’ingiusta espulsione di Biraghi - infoitsport : Italiano: 'Già fatta pace con Vlahovic, mi pagherà cena' - TUTTOJUVE_COM : Italiano: 'Già fatta pace con Vlahovic, mi pagherà cena' - ossobuco20111 : Calcio: Italiano 'già fatta pace con Vlahovic, mi pagherà cena' - FGuardiella : News Calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano Pace

...innamorato vi rimaneva inginocchiata a pregare mezz'ora tutte le sere e potevo contemplarla in"... con Stephen Bannon e Donald Trump sullo sfondo, poi fortunatamente restituita allo Stato. ...''Il cambio di Vlahovic? - ha spiegato dopo- Ho guardato il cronometro, era il 43' e lui ... Con Dusan abbiamo già fattoe mi offrirà una cena, è tutto a posto''. In classifica la ...Sono passati due mesi e mezzo dall’annuncio del presidente Rocco Commisso sul mancato accordo tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic ed i dubbi su come l’ambiente viola potesse prendere ...- ROMA, 19 DIC - ''Il cambio di Vlahovic? Con Dusan abbiamo già fatto pace e mi offrirà una cena, è tutto a posto''. Rischiavamo di difendere con un altro uomo in meno, allora visto che eravamo in die ...