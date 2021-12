Italiano: «Finalmente si smetterà di chiedere come mai la Fiorentina non pareggia mai» (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo il pareggio agguantato in rimonta sul Sassuolo, ai microfoni di Sky il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano. «Finalmente si finirà di chiedere come mai la Fiorentina non pareggia mai, ci siamo riusciti. Bellissima reazione dei ragazzi, non era facile. Concedere una ripartenza e andare sul 3-0 era molto pericoloso, invece siamo stati bravi a non permettere al Sassuolo di farci male anche nel secondo tempo. Già nel primo meritavamo di fare gol e riaprire la partita. La reazione dei ragazzi è stata veramente straordinaria. Alla fine del primo tempo mi hanno dato loro carica, si vedeva che volevano recuperare». «Senza l’espulsione di Biraghi potevamo affondare ancora, stavo preparando la sostituzione di Sottil che avrebbe potuto mettere in difficoltà il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo il pareggio agguantato in rimonta sul Sassuolo, ai microfoni di Sky il tecnico della, Vincenzo. «si finirà dimai lanonmai, ci siamo riusciti. Bellissima reazione dei ragazzi, non era facile. Concedere una ripartenza e andare sul 3-0 era molto pericoloso, invece siamo stati bravi a non permettere al Sassuolo di farci male anche nel secondo tempo. Già nel primo meritavamo di fare gol e riaprire la partita. La reazione dei ragazzi è stata veramente straordinaria. Alla fine del primo tempo mi hanno dato loro carica, si vedeva che volevano recuperare». «Senza l’espulsione di Biraghi potevamo affondare ancora, stavo preparando la sostituzione di Sottil che avrebbe potuto mettere in difficoltà il ...

