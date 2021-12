Italia potenza filosofica (Di domenica 19 dicembre 2021) Nell’era della globalizzazione, ha ancora senso parlare di filosofie nazionali? La risposta è chiaramente sì. Anche perché il globalismo – cioè l’ideologia della globalizzazione neoliberale – non è ancora riuscito a cancellare le nazioni europee e le loro ricche tradizioni culturali. In tutto questo, proprio la filosofia Italiana sta riscuotendo negli ultimi anni un notevole successo, tanto che si parla sempre più spesso del cosiddetto Italian Thought. Al di là del valore che si attribuisce a tale filone di pensiero – che, a parere di chi scrive, è piuttosto modesto – questo crescente interesse ha avuto come (benefico) effetto quello di riaprire la discussione sull’esistenza e l’attualità della tradizione filosofica Italiana, intesa cioè come una specifica filosofia nazionale. Questo articolo è stato pubblicato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 19 dicembre 2021) Nell’era della globalizzazione, ha ancora senso parlare di filosofie nazionali? La risposta è chiaramente sì. Anche perché il globalismo – cioè l’ideologia della globalizzazione neoliberale – non è ancora riuscito a cancellare le nazioni europee e le loro ricche tradizioni culturali. In tutto questo, proprio la filosofiana sta riscuotendo negli ultimi anni un notevole successo, tanto che si parla sempre più spesso del cosiddetton Thought. Al di là del valore che si attribuisce a tale filone di pensiero – che, a parere di chi scrive, è piuttosto modesto – questo crescente interesse ha avuto come (benefico) effetto quello di riaprire la discussione sull’esistenza e l’attualità della tradizionena, intesa cioè come una specifica filosofia nazionale. Questo articolo è stato pubblicato ...

