Italia, nuova forte scossa di terremoto: gente in strada (Di domenica 19 dicembre 2021) Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona 5 km E Troina (in provincia di Enna) il 18/12/2021 22:24:45 ad una profondità di 31.3 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.7822, longitudine 14.6577. A segnalarlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sui social media. Al momento non vengono segnalati danni o feriti. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.5 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. Solo ieri mattina c'è stata una forte scossa di terremoto in Lombardia, intorno alle 11,34. L'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia riferisce che l'epicentro si trova a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. Le stime parlano di 4.5 gradi di magnitudo a una ...

