Italia, la pessima notizia per chi ha il Green Pass (Di domenica 19 dicembre 2021) Giovedì prossimo la Cabina di regia verrà convocata dal premier Mario Draghi per fare il punto della situazione e per proporre nuove misure per cercare di contenere i contagi da Covid-19. Tra le ipotesi possibili c'è l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto o la possibilità di chiedere un tampone, oltre al Green Pass, per accedere a locali al chiuso particolarmente affollati, come per esempio le discoteche. Le misure dovrebbero "incoraggiare a osservare comportamenti prudenti" durante le festività natalizie. La riunione, come sottolineato da alcune fonti di governo, serve a fare chiarezza alla luce dei dati aggiornati sul Covid e a fare valutazioni su eventuali misure per le imminenti feste. Si potrebbe riflettere anche sulla possibilità di accorciare la durata del Green Pass. La cabina di regia ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia pessima Ibrahimovic: rinnovo vicino e altro record La squadra dove ha segnato di più il PSG con 150 segnature, ma anche in Italia fra Juventus, Milan ... ma la dirigenza del Milan si sta muovendo per provare a raddrizzare una stagione, fin qui pessima,...

Se la Signora scopre di vincere solo al femminile ... due Supercoppe e una Coppa Italia. Certo la concorrenza nostrana deve ancora crescere parecchio, ... Siccome però è successo, la situazione è quella che è: pessima. "Di mercato è inutile parlare. ...

Italia, Mancini disperato: ufficiale un’altra pessima notizia SerieANews Mondiali: l’oro più veloce! Ceccon e i misti di bronzo. Cocconcelli quinta, Di Pietro settima. Rivolta vola in finale Domenica di emozioni ai Mondiali di vasca corta ad Abu Dhabi. La staffetta d'oro. La più veloce che ci sia: la 4x50 metri stile libero. Avevamo due bronzi nella storia dei Mondiali in questa specialit ...

Italia, che stile! La staffetta 4x50 è d'oro ai Mondiali con super Miressi Deplano, Zazzeri e Frigo portano l'Italia verso il bronzo, poi il doppio sorpasso del torinese a Olanda e Russia vale il titolo mondiale. Ceccon bronzo nei 100 misti ...

